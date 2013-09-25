Оборот двусторонней торговли между Украиной и Китаем достиг $10 миллиардов

Об этом в Пекине заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время брифинга для китайских СМИ.

«Хорошим подтверждением того, что мы можем ставить цели и их достигать, является товарооборот, который еще несколько лет назад был 1,5 млрд. долл., а сегодня достиг 10 млрд. долл. И за последние полгода мы уже вышли на цифру в 5,4 млрд., что дает основания полагать – товарооборот между странами будет расти и дальше», - отметил Сергей Арбузов.

Он подчеркнул, что Украина и КНР имеют большой потенциал и его нужно развивать. Это подтвердила и встреча с представителями китайского бизнеса которая обозначила интерес с его стороны к Украине.

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«Были озвучены важные вопросы и предложения, которые мы будем прорабатывать. Украина уже получила и может получить еще больше крупных и надежных партнеров среди представителей китайских компаний. Это нас радует», - добавил Первый вице-премьер.

Сергей Арбузов особо отметил, что в Украине сегодня принимается ряд законов, которые защищают иностранных инвесторов. Их положительный эффект ощутят и китайские бизнесмены: «Уверен, что, как только компании перейдут от кредитования к инвестированию, они почувствуют, что мы готовимся к приходу денег из Китая. Мы изучаем пожелания потенциальных инвесторов и с учетом этого дорабатываем свое законодательство».

Он также отметил высокую эффективность работы украинско-китайской межправительственной Комиссии по сотрудничеству – как ее нынешнего заседания, так и прошлогоднего.

«Все задачи, которые мы ставили пред собой – выполнили. Мы обсуждали важные вопросы развития совместных проектов в сельскохозяйственной, космической отрасли, в медицине, науке и образовании. Приятно сообщить, что мы также подвели итоги первого заседания Комиссии, и убедились – все вопросы решены. Я надеюсь, что договоренности, зафиксированные в протоколе заседания второй комиссии, так же будет реализованы», - добавил Сергей Арбузов.

Напомним, 24-27 сентября проходит рабочий визит правительственной делегации во главе с Первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым в Китайскую Народную Республику.