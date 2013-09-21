Павличенко действительно порезал себя, но это не попытка суицида - источник
В начале этой недели Павличенко действительно острым предметом сделал себе повреждения, но это не была попытка самоубийства
Об этом УНИАН стало известно из собственных источников.
«Вены он себе не вскрывал. Инцидент был, но вены он себе не вскрывал. Он себя поцарапал, но не по руке. Предмет у него был, скорее всего, лезвие» , - сказал собеседник агентства.
Источник предположил, что Павличенко не пытался покончить жизнь самоубийством, а намеревался привлечь внимание.
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Напомним, вчера, 20 сентября, в эфире ток-шоу Савика Шустера на телеканале «Интер» депутат от «Свободы» Юрий Михальчишин заявил, что в одной из колоний Харькова Сергей Павличенко порезал себе вены, чтобы спастись от пыток.
По информации УНИАН, перед этим Павличенко действительно был этапирован в Дикановскую исправительную колонии № 12, которая является уголовно-исполнительным учреждением среднего уровня безопасности.
Однако официального подтверждения этой информации в настоящее время получить не удалось.
Справка. 2 октября 2012 Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи. Судья Шевченковского районного суда Киева Сергей Зубков был убит 21 марта 2011 в подъезде своего дома в Киеве.
14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей .
Вместе с тем Сергей Павличенко в Апелляционном суде 31 января заявил, что признался в убийстве судьи Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.