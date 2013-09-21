Павличенко действительно порезал себя, но это не попытка суицида - источник

Об этом УНИАН стало известно из собственных источников.

«Вены он себе не вскрывал. Инцидент был, но вены он себе не вскрывал. Он себя поцарапал, но не по руке. Предмет у него был, скорее всего, лезвие» , - сказал собеседник агентства.

Источник предположил, что Павличенко не пытался покончить жизнь самоубийством, а намеревался привлечь внимание.

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Напомним, вчера, 20 сентября, в эфире ток-шоу Савика Шустера на телеканале «Интер» депутат от «Свободы» Юрий Михальчишин заявил, что в одной из колоний Харькова Сергей Павличенко порезал себе вены, чтобы спастись от пыток.

По информации УНИАН, перед этим Павличенко действительно был этапирован в Дикановскую исправительную колонии № 12, которая является уголовно-исполнительным учреждением среднего уровня безопасности.

Однако официального подтверждения этой информации в настоящее время получить не удалось.

Справка. 2 октября 2012 Голосеевский райсуд Киева приговорил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи. Судья Шевченковского районного суда Киева Сергей Зубков был убит 21 марта 2011 в подъезде своего дома в Киеве.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей .

Вместе с тем Сергей Павличенко в Апелляционном суде 31 января заявил, что признался в убийстве судьи Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.