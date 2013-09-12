В России против героини ролика об избиении ребенка завели дело (видео)
10:43, 12 сентября 2013Общество
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Уголовное дело возбудили в Москве после появления в интернете видеоролика, на котором мать избивает ребенка.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе московской полиции.
"Уголовное дело возбуждено по статье 116 - "побои". Подозреваемая опрошена с участием представителей органов опеки", - сказал собеседник агентства.
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Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы.
Видео, на котором мать избивает своего ребенка и кричит, что отдаст его на органы, собрало в интернете около 400 тысяч просмотров. Инцидент произошел 5 сентября на Сколковском шоссе в Можайском районе Москвы.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
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