Командир Ан-70: неверно сравнивать его ни с Ил-476, ни с А-400М

Как передает собственный корреспондентам УНИАН в РФ, об этом украинским журналистам сказал летчик-испытатель первого класс ГП «Антонов», командир самолета Ан-70, представленного на международном авиакосмическом салоне МАКС-2013, Андрей Спасибо.

«На сегодняшний день мы закончили этап предварительных испытаний и привезли акт о готовности самолета к прохождению совместных государственных испытаний с РФ. Другими словами, со своей стороны мы закончили весь этап доводки самолета и надеемся, что госиспытания начнут в ближайшее время», - сказал он.

Командир самолета отметил, что на сегодняшний день устранены все неполадки и самолет, представленный в абсолютно новом модернизированном облике, может выходить на совместные государственные испытания. По его словам, госиспытания выполняются совместным украинско-российским экипажем с участием представителей министерств обороны обеих стран.

Спасибо отметил, что все будут стремиться провести госиспытания как можно быстрее, чтобы можно было начать серийный выпуск самолета.

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При этом он подчеркнул, что сравнивать Ан-70 с российским транспортным самолетом Ил-476 некорректно, так как они занимают разные ниши. «Наш Ан-70 занимает нишу, где Ил-476 не может себя проявить. Ан-70 – это самолет короткого взлета и посадки. Мы можем возить грузы на неподготовленные аэродромы или площадки длиной всего 700 м. Именно в этом состоит его уникальность», - сказал летчик и добавил, что для Ил-476 нужны грунтовые аэродромы. Спасибо отметил, что именно поэтому Ан-70 никоим образом не стоит противопоставлять самолету Ил-476.

Он убежден, что альтернативы Ан-70 нет благодаря его уникальным тактико-техническим характеристикам.

«На МАКС-2013 мы прилетели, чтобы показать, что машина абсолютно доведена и готова к дальнейшей работе. Мы свои обязательства перед российской стороной выполнили в полном объеме», – подчеркнул он.

При этом Спасибо отметил, что Евросоюз пытался создать аналогичный самолет в виде А-400М, но эта попытка была не совсем удачной и их самолет по своим характеристикам оказался хуже, чем Ан-70. «Это говорит, что Ан-70 нужен, это уникальный и актуальный самолет для Вооруженных сил», - подчеркнул он.

Командир самолета также отметил, что в предварительных испытаниях принимали участие летчики Минобороны РФ и они остались довольны совместными полетами. «Надеюсь, что они свои впечатления донесут до своего руководства», – сказал Спасибо.

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Во вторник утром, в первый день МАКС-2013, Ан-70 провел два тренировочных полета, на среду запланирован его показательный полет. Также на выставке будет демонстрироваться Ан-2-100.

Справка УНИАН. Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. Ан-70 может перевозить всю номенклатуру аэромобильной военной и инженерной техники практически всех армий мира и доставлять ее на малоподготовленные грунтовые площадки, т.е. непосредственно к месту проведения операции. Согласно расчетам, Ан-70 сможет базироваться на горных аэродромах, расположенных на высоте до 3000 м над уровнем моря.