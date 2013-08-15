Украина войдет в тройку мировых лидеров по экспорту зерна - эксперты

Но чтобы этого достичь, необходимо максимально удешевить логистику, скоординировать действия зернотрейдеров, перевозчиков и государства.

«В текущем маркетинговом году экспорт украинского зерна может превысить 30 млн тонн. В частности, экспорт кукурузы составит примерно 18 млн тонн, пшеницы - 10,5 миллиона тонн, и ячменя - более 2 миллионов тонн», - сказала руководитель департамента консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

По ее словам, этому будет способствовать, в том числе, расширение географии экспорта украинского зерна. Так, кукуруза сейчас экспортируется в ЕС и страны Дальнего Востока. Однако, для нее уже открыт китайский рынок. Отечественной пшеницей и ячменем все больше заинтересовываются Дальний Восток и арабские страны.

Но, чтобы обеспечить растущий спрос и объемы экспорта украинского зерна, по мнению президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко, необходимо максимально наладить работу логистических сетей. «Природа дала нам возможность собирать такие внушительные урожаи. Теперь наша задача - качественно и с инженерной точностью реализовать их. В частности, необходимо построить элеваторы, наладить инфраструктуру, обзавестись вагонами, автомобилями, дорогами. А чтобы установить рекорд, о котором все говорят, необходимо работать всем в команде», - подчеркнул эксперт.

С ним согласен эксперт аграрного бизнеса Андрей Китаев. Он считает, чтобы добиться лидерства на мировом рынке зерна, необходимо, чтобы к этому присоединилось и государство.

«Заниматься вопросами наращивания экспорта должны не только зернотрейдеры, но и государство. Последние несколько лет к этому подключилось профильное министерство, но и другие ведомства должны быть в этом заинтересованы. Это необходимо, потому что поставки зерновых и другой сельхозпродукции за границу приносят существенную прибыль для отечественной экономики. Так, экспорт кукурузы, ячменя и пшеницы принес Украине в прошлом году более 6 млрд долл.», - подытожил Андрей Китаев.