Из-за конфликта с Украиной Газпром потерял 32% дохода на рынке СНГ

Российский газовый монополист компания «Газпром» в первом полугодии 2013 года сократила доход от продажи газа на рынках СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,1% из-за падения продаж в Украине, говорится в отчете компании.

Компания не приводит абсолютного показателя выручки от реализации природного газа на рынках СНГ. Выручка «Газпрома» на всех рынках присутствия компании за первое полугодие 2013 года составила 58,01 млрд долл., что на 5% выше показателя прошлого года.

Согласно отчету, Украина за первые 6 месяцев 2013 года сократила закупки газа у «Газпрома» до 9,67 млрд куб. м, что на 40% меньше аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в январе-июне 2012 года Украина сократила закупки российского газа по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 55% - до 16 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа в Украину составит 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании «Газпром» составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.