С помощью вакцинации можно предупредить около 40 болезней

"В настоящее время с помощью вакцин возможно предупредить около 40 заболеваний и их осложнений. Это возможно благодаря тому, что почти в каждой стране мира существует национальный календарь профилактических прививок. Он учитывает множество факторов, влияющих на схему проведения вакцинации именно в той стране, где он предложен. Во внимание принимается уровень заболеваемости инфекциями, возрастные особенности формирования иммунитета у детей, влияние материнских антител, побочные реакции, осложнения, доступность вакцин", - подчеркнул специалист по инфекционным заболеваниям.

По его словам, ежегодно от инфекций, которые можно предупредить вакцинацией, умирает в среднем 350 украинских детей.

Поэтому сейчас в Украине проходят заседания научно-консультативной группы относительно пересмотра календаря профилактических прививок в соответствии с современными потребностями населения, отметил Крамарев. В рабочую группу входят ведущие специалисты иммунопрофилактики - врачи, международные эксперты, ученые.

"По результатам проведенных обсуждений и имеющихся научных и информационных материалов будет подготовлен проект обновленного Календаря профилактических прививок" - отметил эксперт.

В настоящее время Национальный календарь прививок предусматривает обязательную вакцинацию от 10 инфекционных болезней: дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита, полиомиелита, туберкулеза, гепатита В, краснухи и гемофильной инфекции.