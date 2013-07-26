Украина и Беларусь согласовали границу по фарватеру

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Александр Дудко.

По его информации, после обмена 18 июня 2013 года ратификационными грамотами вступил в силу договор между Украиной и Республикой Беларусь "О государственной границе" от 12 мая 1997 года.

"Настоящим договором определено прохождение линии государственной границы, в частности, и по фарватеру рек Днепр и Сож, что отвечает международным канонам, а граница между бывшими УССР и БРСР перестала существовать", - отметил пресс-секретарь.

Согласно документу, в результате межгосударственных договоренностей безымянный остров между украинским селом Клубовка и белорусским Абакумы, острова Коровник, Коловский, Отмут, Заспа, а также урочища Малож, Сетянки, Становище, Бондаревки, Тапилое является территорией Украины.

В то же время безымянные острова между украинским селом Старые Яриловичи и белорусским Хоминка, между селами Мнев (Украина) и Комарин (Республика Беларусь), остров Чаков и Кукарские острова, урочище Случевский Груд отошли к территории Республики Беларусь. Также Беларуси принадлежит безымянный полуостров (участок местности вокруг озера Верхнее) между украинским селом Н.Яриловичи и белорусским селом Карповка.

Представители пограничного отряда также обращают внимание жителей прилегающих к государственной границе населенных пунктов, отдыхающих и рыбаков, чтобы они учитывали новое разграничение границы между Украиной и Беларусью, поскольку незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины предусматривает административную ответственность.

Пресс-секретарь также сообщил, что встреча рабочих групп совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии состоялась 1-2 июля в Чернигове. Следующее заседание по вопросам установления государственной границы на местности запланировано на сентябрь этого года.