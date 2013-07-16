Банкир: Ставки по кредитам до конца года не снизятся
Ставки по кредитам до конца года не снизятся, заявляет глава правления «Райффайзен Банка Аваль».
Вероятность снижения процентных ставок по кредитам до конца 2013 года крайне мала, несмотря на то, что ликвидность банков растет за счет прироста депозитов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук.
«В этом году растут вклады населения. Это означает и рост ликвидности банковской системы. На осень нам ликвидности хватит. Это позитив. Но негатив – высокие процентные ставки. И ожидания снижения ставок до конца 2013 года и на 2014 год несколько преждевременные. Даже при этой ликвидности», - сказал Лавренчук.
При этом он уточнил, что основная причина сложившейся ситуации – высокая доля проблемных кредитов, что негативно влияет на инвесторов.
«Высок уровень проблемных кредитов. Это негативно влияет на инвесторов», - сказал Лавренчук.
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Вместе с тем он обратил внимание, что и роста ставок по депозитам ждать не стоит. «Ставки по депозитам 15-17% - это ненормально при нулевой инфляции. Что же до кредитных ставок, то традиционно на осень всегда ставки поднимались. Мы можем ожидать на осень роста на 1-2 процентных пункта. Радикального роста не ожидаем, но и снижения не ждем», - сказал Лавренчук.
Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы за июнь увеличился на 1,8% (с начала года – на 8,0%), до 275,7 млрд грн, денежная масса за этот период выросла на 1,6% (с начала года – на 7,9%), до 834,5 млрд грн. Общий объем остатков банковских депозитов в июне вырос на 1,2% (с начала года - на 7,8%), до 612,4 млрд грн, исключительно за счет прироста остатков средств в национальной валюте. Общий объем остатков по кредитам в июне вырос на 0,9% (с начала года - на 2,9%) - до 832,5 млрд грн, что было обусловлено приростом остатков по кредитам в национальной валюте.
Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным вкладам физических лиц в национальной и иностранной валютах во втором квартале 2013 года составила 16,51% и 6,64% годовых, соответственно.