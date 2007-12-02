14 организованных преступных групп довела до суда львовская милиция

С начала нынешнего года правоохранители Львовской области завершили расследование и передали в суд 14 уголовных дел в отношении организованных преступных групп в составе 59 человек. Члены указанных ОПГ (организованных преступных групп) совершили 260 преступлений, среди которых 216 преступлений квалифицируются, как тяжкие и особо тяжкие.

Об этом сообщил УНИАН начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами аппарата Львовской облгосадминистрации Анатолий ЗАДЕРЕЙ. По его словам, материальный ущерб по указанным уголовным делам составляют 3 млн. 220 тыс. грн.

Как информировал УНИАН и.о. начальника УБОП ГУ МВД Украины во Львовской области Иван МЫСЛОВСКИЙ, только по материалам управления по борьбе с организованной преступностью переданы в суд уголовные дела в отношении 9 организованных преступных групп.

«На их счету 212 преступлений, среди которых бандитизм, преднамеренное убийство, 22 разбойных нападения, 2 факта вымогательства, 3 преступления связанные с незаконным лишением свободы людей, а также преступления связаны с незаконным обращением оружия и наркотических веществ», - сообщил И.МЫСЛОВСКИЙ.

В сентябре в Апелляционный суд Львовской области было передано уголовное дело против организованной преступной группы т.н. «банды Сушко» (во главе с известным преступным авторитетом Артуром СУШКО), которая длительное время терроризировала жителей Львовской области и прилегающих областей.

«В суд переданы материалы против 16 членов банды и ее лидера, еще 6 членов этой ОПГ находятся в розыске. На счету этой преступной группировки с межрегиональными связями свыше 100 преступлений, которые были совершены во Львовской, Ровенской, Тернопольской областях. Только в Львовской области члены банды СУШКО совершили 46 преступлений. Именно А.СУШКО и его соратники в сентябре 2003 года, во время проведения спецоперации по их задержанию расстреляли двух работников спецподразделения УБОП «Сокол» Андрея Орехова и Богдана Мысько. Потому ликвидировать эту банду было делом чести правоохранителей», - отметил И.МЫСЛОВСКИЙ.