Главного редактора газеты задержали за вымогательство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 5 июля во время брифинга сообщил начальник УМВД Украины в Винницкой области Виктор Русин.

По его словам, “вчера вечером в Киеве задержан по уголовному производству главный редактор газеты «Тарасова правда» Черноиван Тарас Николаевич за вымогательство 400 тыс. грн у один из руководителей высшего учебного заведения Винницкой области. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию и расследованию этого уголовного производства, и дело будет направлено в суд».

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Он отметил, что уголовное производство возбуждено по ст.189 ч.2 УКУ (вымогательство).

«Были перечислены средства 100 тыс. грн на счет, который указал Черноиван. Деньги задержанный вымогал за то, что публикации, которые были обнародованы в газете «Тарасова правда» и в интернет-издании, будут сняты из СМИ, и больше не будет статей относительно этого человека», - рассказал руководитель винницкой милиции.

Он отметил, что «если будет информация относительно других фактов – мы будем проводить проверку».

Русин добавил, что также открыто уголовное производство относительно избиения Тараса Черноивана весной текущего года, проводятся следственные действия, оперативные розыскные мероприятия по установлению лиц, которые его избили.