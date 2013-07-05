Урожай зерновых в этом году достигнет 54 млн тонн - министр

Такого результата удастся достичь благодаря сохранению озимых в хорошем состоянии, расширению посевных площадей, внесению минудобрений, а также надлежащей защите посевов, сообщил сегодня Верховной Раде в ходе «Часа вопросов к правительству» министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«В этом году объемы урожая будут больше, чем средние за последние 5 лет. На сегодняшний день Минагрополитики прогнозирует, что урожай составит 54 млн тонн, что на 18% больше, чем в прошлом году. В частности, отечественные аграрии соберут до 20 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай более чем на 23%. Урожай ржи составит около 600 тыс. тонн, чего достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны», - сказал Присяжнюк.

По его словам, высокий урожай будет собран благодаря сохранению озимых в хорошем состоянии, расширению посевных площадей под кукурузу, увеличению количества минудобрений, а также защите растений. А чтобы жатва завершилась в оптимальные сроки, на поля выйдут более 56 тыс. зерноуборочных комбайнов. Также при необходимости правительство готово вывести дополнительную технику в регионы.

«По мере сбора урожая зерноуборочная техника из южных регионов будет постепенно перемещаться в центральные и северные, что позволит собрать урожай вовремя и с наименьшими потерями. Вместе с тем, мы понимаем, что с наращиванием производства зерна нам необходимо увеличить парк зерноуборочной техники. В рамках Госпрограммы активизации развития экономики в этом направлении отрабатывается пять инвестиционных проектов», - подчеркнул Присяжнюк.

Напомним, в МинАП сообщали, что во время жатвы практически круглосуточно работает межведомственный штаб по координации уборочных работ. Соответствующие штабы также работают в регионах. С 8 июля Николай Присяжнюк начнет рабочие поездки в регионы, чтобы лично контролировать ход уборочных работ.