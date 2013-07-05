Искоренение рейдерства улучшит позиции Украины в мировых рейтингах, – эксперт

«Мы приветствуем возобновление работы антирейдерской комиссии, которая в большей степени способна противостоять рейдерству. Экономическая ситуация требует усиления работы этого органа. По сути, он способен в ручном режиме, а сейчас иначе никак, искоренить это явление», - подчеркнул Семидилько.

Он убежден, что борьба с рейдерством поможет властям привлечь инвесторов, популяризировать Украину на международных рынках, а также улучшить ее показатели в международных экономических рейтингах. Также эксперт предложил создать реестр причастных к рейдерским захватам предприятий лиц, в том числе чиновников и судей.

«Важным является момент привлечения общественных организаций к работе комиссии. Также нужно уйти от разговоров о рейдерстве, как о неперсонифицированном явлении. Известно, что в стране работают 5-6 крупных групп рейдеров, их имена известны, нужно им устроить публичную порку. Важно при этом создать реестр рейдеров и причастных к захватам лиц, в том числе, чиновников и судей», - резюмировал Семидидьк

Напомним, ранее возобновлена деятельность антирейдерской комиссии. После переформатирования, ее возглавил первый вице-премьер Сергей Арбузов, который поручил в кратчайшие сроки разработать план действий по борьбе с рейдерством.