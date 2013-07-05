Замначальника врадиевского райотдела арестовали на 60 суток
Николаевский суд принял решение арестовать замначальника Врадиевского РОВД на 60 суток.
Центральный районный суд г. Николаева постановил арестовать замначальника Врадиевского РОВД Михаила Кудринского, задержанного в рамках расследования дела о "врадиевских насильниках", на 60 суток.
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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 5 июля, судья Центрального районного суда г. Николаева Андрей Рудяк рассмотрел ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в отношении Кудринского, также доводы следствия и адвоката подсудимого, принял решение о заключении майора милиции Михаила Кудринского под стражу на 60 дней.
В отношении задержанного было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как сообщал УНИАН, 29-летнюю жительницу поселка Врадиевка Николаевской области 27 июня нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.
По подозрению в совершении преступления задержаны два сотрудника Врадиевского РОВД и егерь егерьско-охотничьего хозяйства.
За сокрытие обстоятельств происшествия задержан руководитель Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби.
Вечером 3 июля был задержан также один из заместителей начальника Врадиевского райотдела милиции Михаил Кудринский. Он подозревается в сокрытии материалов по делу о «врадиевских насильниках».