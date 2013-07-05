Замначальника врадиевского райотдела арестовали на 60 суток

Центральный районный суд г. Николаева постановил арестовать замначальника Врадиевского РОВД Михаила Кудринского, задержанного в рамках расследования дела о "врадиевских насильниках", на 60 суток.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 5 июля, судья Центрального районного суда г. Николаева Андрей Рудяк рассмотрел ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в отношении Кудринского, также доводы следствия и адвоката подсудимого, принял решение о заключении майора милиции Михаила Кудринского под стражу на 60 дней.

В отношении задержанного было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, 29-летнюю жительницу поселка Врадиевка Николаевской области 27 июня нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

По подозрению в совершении преступления задержаны два сотрудника Врадиевского РОВД и егерь егерьско-охотничьего хозяйства.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан руководитель Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби.

Вечером 3 июля был задержан также один из заместителей начальника Врадиевского райотдела милиции Михаил Кудринский. Он подозревается в сокрытии материалов по делу о «врадиевских насильниках».