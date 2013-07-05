Присяжнюк: В Украине намолотили 7,5 миллиона тонн зерна

Об этом сегодня в Верховной Раде в ходе «Часа вопросов к Правительству» сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Жатва в Украине в разгаре. И уборочная кампания проходит по графику. Так, на сегодняшний день собирают урожай аграрии 19 регионов Украины. По состоянию на 4 июля ранние зерновые и зернобобовые собраны с площади 3 миллиона га. А это в 1,5 раза больше, чем на аналогичный период прошлого года», − подчеркнул Министр.

Николай Присяжнюк также добавил, что в целом уже собрано 7,5 миллиона тонн зерна нового урожая.

Также глава ведомства отметил, что в этом году возросла урожайность зерновых. Так, средняя урожайность составляет 25,3 центнера с гектара. То есть на 7,3 ц/га больше, чем в прошлом году.

«В этом году удалось обеспечить значительно лучший уход за посевами. Также проведены в полном объеме все агротехнические мероприятия. Кроме того, увеличилось внесение минеральных удобрений. Благодаря этому урожайность возросла почти во всех регионах», − подытожил министр.