Налоговики обнаружили сеть букмекерских контор

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Министерства доходов и сборов в Черкасской области, в этих залах принимались деньги как ставки на спортивные события, что давало возможность получить выигрыш за результат события. В преступной схеме принимало участие киевское предприятие, которое обеспечивало прохождение он-лайн электронных платежей. По результатам проведенных обысков в игральных залах сотрудниками оперативного отдела изъято 36 системных блоков и мониторов, 30 LCD – телевизоров, а также около 25 тыс. грн наличности, полученных от клиентов как ставки на спортивные события.

На данное время открыто уголовное производство по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УКУ и проводятся мероприятия по установлению лиц, которые организовали деятельность игорного заведения. Их ждет уголовная ответственность и финансовые санкции в виде штрафа в размере 9,176 млн грн с конфискацией оборудования

Справка УНИАН. Законом Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине» деятельность, связанная с организацией, проведением и предоставлением возможности доступа, в букмекерских конторах определена как игорный бизнес.