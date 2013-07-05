Два оперативника ОБНОН задержаны за вымогательство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, правоохранителями установлено, что в Горловке двое оперуполномоченных ОБНОН заставили женщину сбыть наркотическое средство каннабис другой женщине, а потом у последней требовали взятку в размере 15 тыс. грн за непривлечение ее к уголовной ответственности.

По данному факту прокуратурой области начато уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное хранение или сбыт наркотических средств), ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.15, ч.4 ст.368 (покушение на получение неправомерной выгоды служебным лицом) УК Украины.

По словам начальника следственного отдела прокуратуры Донецкой области Андрея Спивака, «досудебное расследование проводит следственный отдел прокуратуры области, задержанным правоохранителям грозит до 10 лет лишения свободы».