В Киеве открылась конференция по интеллектуальному развитию Украины

Сессия продлится два дня и соберет экспертов и футурологов из стран Европы и России. По словам организаторов, вместе с украинскими политиками, учеными, бизнесменами и госслужащими они обсудят общее видение и модель эффективного использования украинского интеллектуального ресурса.

В приветственном слове первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что вопрос эффективного использования интеллектуального потенциала является одним из наиболее актуальных для Украины. А в перспективе будет создана оптимальная модель финансирования проектов по наращиванию интеллектуального капитала. «На мой взгляд, мы должны двигаться в сторону построения модели частно-государственно-муниципального партнерства. То есть следует привлекать и органы местного самоуправления», - сказал Арбузов.

Он пожелал участникам сессии успешной работы и выразил готовность обсудить полученные результаты. «Я - ваш единомышленник и партнер в деле укрепления глобальной конкурентоспособности Украины в интеллектоемких отраслях», - подчеркнул первый вице-премьер.

Основатель общественного проекта «Foundation for Future» Владимир Никитин считает, что Украина не использует свои интеллектуальные ресурсы, спонсируя при этом углубление разрыва между слабыми и сильными странами, поставляя людей интеллекта в Европу и США. «Пока украинские специалисты работают заграницей, их идеи и открытия патентуются в других странах, налоги от интеллектуальной деятельности уплачиваются вне Украины - внутри страны нарастает дефицит профессиональных кадров. Это создает реальные угрозы для независимости Украины. Использование национального интеллекта необходимо сделать приоритетом национальной политики», - сказал Никитин.

В первый день работы сессии пройдет дискуссионная конференция для изложения участниками возможных подходов и точек зрения на проблему интеллектуального ресурса. Завтра, 28 июня, состоится проектная сессия для выработки согласованного проекта механизмов поддержки и развития интеллектуального капитала Украины.

Основными спикерами открывшейся сессии станут ректор Московской школы управления «Сколково», доктор технических наук, эксперт в сфере образовательной политики России Андрей Волков; директор Балтийского института стратегических исследований и инноваций Игорь Злотников; эксперт по коммуникациям и консультант корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Сергей Дацюк; доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института физики полупроводников НАН Украины Максим Стриха, а также польский режиссер Кшиштоф Занусси.