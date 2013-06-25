В Крыму пограничник выстрелил в напавшего на него россиянина

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

В частности, как говорится в сообщении, пограничник подвергся нападению двух неизвестных в воскресенье ночью.

«Пограничник находился при исполнения служебных обязанностей в районе одного из причалов села Глазовка Керченского района. К нему подошли двое мужчин в нетрезвом состоянии и начали придираться. В то время, как участковый инспектор попытался избежать конфликтной ситуации, один из мужчин внезапно нанес пограничнику удар рукой. Защищаясь от нападавших, правоохранитель произвел предупредительный выстрел», - отмечается в сообщении.

Однако, подчеркнули в пограничном ведомстве, «это еще больше разозлило нападавших», и во время очередной попытки нападения пограничнику пришлось применить устройство для отстрела резиновых пуль для поражения нападающих.

После этого один из участников конфликта сбежал, а другому пограничник вызвал карету скорой помощи и оказал первую медицинскую помощь, говорится в сообщении. Медицинские работники, прибывшие на вызов, проведя предварительный осмотр мужчины, выяснили, что угрозы его жизни и здоровью нет и доставили в больницу.

О факте нападения были информированы сотрудники МВД и прокуратуры.

Как сообщили в пограничной службе, раненным нападавшим оказался 49-летний гражданин России. Через некоторое время задержали и второго правонарушителя – 43-летнего гражданина Украины, уроженца Керчи. Сейчас проводятся следственные действия, отмечается в сообщении.