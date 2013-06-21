В Крыму грабитель с электрошокером был задержан «не отходя от кассы»

«Заявление о разбойном нападении поступило от одного из продавцов торгового центра, расположенного на Соловьевских складах. Мужчина сообщил, что в пункт обмена валют забрался злоумышленник и попытался забрать у кассира деньги. Прибывшим правоохранителям, продавцы передали злоумышленника, которого они удерживали до их приезда», - сообщает Сегодня по данным милиции Севастополя.

Как удалось установить правоохранителям, события развивались следующим образом: незадолго до конца рабочего дня в торговый центр зашел молодой человек. У него с собой была коробка. Парень подошел к пункту обмена валют, в окошко протянул кассиру квитанцию. Как только девушка взяла ее в руки, он стал на коробку и перепрыгнул через тонкую перегородку, отделявшую кассира от клиентов.

«Все произошло настолько быстро, что я даже не успела опомниться. Парень схватил меня за шею и, угрожая электрошокером, потребовал деньги. Я стала звать на помощь, к счастью, в торговом центре оказались неравнодушные люди. К кассе подбежало несколько продавцов из соседних отделов. Злоумышленник, увидев, что ко мне подоспела подмога, попытался убежать, но у него ничего не получились. Его задержали продавцы и держали, пока не приехала милиция», - рассказала кассир.

Злоумышленником оказался ранее судимый за разбойное нападение и кражу 23-летний житель Херсонской области. По его словам, на преступление его толкнуло трудное материальное положение. К слову, к «делу» парень готовился заранее - почти неделю он ходил по соловьевским складам, подыскивая подходящий объект. Пункт обмена валют привлек его внимание, так как не был оборудован камерой видеонаблюдения, в нем не было охраны. К слову, электрошокер молодой человек приобрел в интернете. В день совершения преступления он взял с собой картонную коробку, в которую поместил ведро, использовал это приспособление для того, чтобы удобнее было забраться в кассу, нашел выброшенную квитанцию из пункта обмена валют, которую предъявил кассиру, чтобы отвлечь ее внимание.