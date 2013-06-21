Прокуратура расследует гибель ребенка при родах

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, сейчас проводятся следственные действия, которые должны установить причины смерти младенца в центральной Теребовлянской районной больнице.

Как сообщили в прокуратуре, в настоящее время назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет приниматься решение об ответственности врачей.

В связи со смертью ребенка на этой неделе открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей работниками медицинской сферы).

По неофициальным данным, роженица просила врачей провести кесарево сечение. Вместо этого врачи ввели ей препараты, которые должны были стимулировать роды без хирургического вмешательства, при этом младенец погиб в утробе.