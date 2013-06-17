Трое взрослых и маленький ребенок погибли из-за пожара в Кировограде

Сегодня в 0.25 в Кировограде в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли четыре человека, в том числе ребенок 2008 г.р.

По теме: Мощный взрыв произошел на химзаводе в Луизиане, есть раненые

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 2.20 подразделениями ДСНС пожар был ликвидирован.