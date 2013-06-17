Трое взрослых и маленький ребенок погибли из-за пожара в Кировограде
08:37, 17 июня 2013Общество
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В Кировограде в результате пожара в доме погибли четыре человека, в том числе ребенок.
Среди погибших - ребенок 2008 г.р.
Сегодня в 0.25 в Кировограде в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли четыре человека, в том числе ребенок 2008 г.р.
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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в 2.20 подразделениями ДСНС пожар был ликвидирован.
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