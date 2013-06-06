Депутат предлагает открыть в Гостином дворе музей Сагайдачного

Соответствующий проект постановления №2174а о праздновании 400-летия гетманства Сагайдачного Бригинец зарегистрировал в Верховной Раде Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«400-летие гетманства Сагайдачного - это большое событие, как и фигура гетмана, которому нужно воздать должное. Безусловно, рядом с памятником Сагайдачному, который установлен на Контрактовой площади в Киеве, должен появиться и музей, посвященной этому выдающемуся украинцу. Лучшего места чем Гостиный двор (конечно не весь, а какая-то его часть), трудно подыскать», - считает Бригинец.

По убеждению депутата, постановление позволит не только воздать должное Сагайдачному, но и помочь спасти Гостиный двор от превращения его в торговый центр.

«Никаких причин не создать в Гостином дворе этот музей нет. Ведь с юридической точки зрения, его помещения является до сих пор государственным. Поэтому, если ВР проголосует за это постановление, ничего не будет мешать передать часть Гостиного двора под музей. Уверен, что киевская община поддержит эту идею», - убежден Бригинец.

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Гетман Петр Сагайдачний (Конашевич-Сагайдачный) - один из самых славных и талантливых казацких вождей и полководцев, который с одинаковым успехом действовал и на поле боя, и в области дипломатии.

Во время своего гетманства Сагайдачный провел реформу войска на Сечи, основной сутью которой было повышение организации, дисциплины и боеспособности казацкого войска. Он превратил партизанские отряды казаков в регулярное войско, устранил из их жизни элементы разбойной вольницы, навел строгую дисциплину.

Умер гетман Украины Сагайдачный 10 апреля 1622 года и похоронен в Києво-Братском монастыре. Почти все свое имущество и поместья он завещал Киевской и Львовской братским школам.