Избитых на митинге журналистов завтра снова вызывают в милицию

Об этом сама Сницарчук сообщила «Телекритике».

Сегодня журналисты также с 10 утра находились в милиции, а затем в прокуратуре. В прокуратуре рассматривается дело о бездеятельности милиции во время нападения на журналистов 18 мая.

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Ольга Сницарчук общалась с сотрудниками прокуратуры в течение двух с половиной часов. Сейчас с прокурорами общается Владислав Содель.

По словам Сницарчук, в материалах дела четко зафиксировано ее заявление о том, что она 18 мая была на общественно-политических акциях для их освещения как журналист.

Как известно, ранее в эфире «Шустер live» 24 мая депутат от Партии регионов, член Комитета по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко демонстрировала копию протокола, которым доказывала, что Ольга Сницарчук была на месте инцидента во время избиения как гражданка, а не журналистка, потому что именно так указано в документе.