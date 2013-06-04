Врачи спасли жизнь ребенку, которого мать морила голодом (видео)

Состояние, в котором в больницу привезли 5-месячного мальчика, врачей ошеломил - истощение, синяки, ссадины и переломанные руки. Но самое удивительное - семью, из которой забрали малыша, все считают абсолютно благонадежной, сообщает ТСН.

В свои 5 месяцев ребенок весит как трехнедельный младенец. Когда "скорая" привезла малыша в больницу, он был настолько слабым, что не мог ни двигаться, ни кричать. Даже накормить медики его не смогли, ведь ребенок голодал так долго, что забыл как есть. Однако истощение оказалось не единственным диагнозом. "У него были ушибы, ссадины, синяки и сломанная ручка", - сообщил заведующий отделением детской неврологии Олег Темченко. По словам медсестер, "чтобы так сломать ребенку руку, надо бить его об стену".

В целом малыш пролежал в реанимации пять суток. Сейчас опасность позади и за ним ухаживают в отделении неврологии. Со сломанной руки уже сняли гипс. Медсестры называют мальчика Андрюшей, говорят, что он хорошо спит, и уже имеет хороший аппетит.

Малыш учится улыбаться и не бояться людей. Отметим, едва живого от голода и избиений ребенка нашли участковый педиатр и патронажная медсестра. Они заметили, что мать давно не приносила сына на плановые осмотры и решили посетить семью. Ошеломленные медработники вызвали "скорую" и милицию. "Она (мать) призналась, что он (ребенок) плакал, она хотела его успокоить и побила, но не думала, что травмы тяжелые и не вызвала медиков", - заявила руководитель службы по делам детей Криворожского ГО милиции Диана Лукьяненко.

Между тем за 10 дней, в течение которых ребенок лежал в больнице, мать мальчика ни разу не увидели. Застать ее дома тоже не удалось. Между тем, соседи в один голос заявляют, что заподозрить, что в семье что-то не так, никак не могли. Уверяют, что люди там живут тихие и вежливые - ни скандалов, ни алкоголя. "Да нет, хорошие, котята там у них еще.... Ничего никогда не слышала", - говорит соседка.

Против матери, которая почти заморила голодом своего единственного ребенка, правоохранители возбудили уголовное производство - ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 20-ти летняя женщина находится на подписке о невыезде.

Однако, отмечают правоохранители, квалификация предварительная, впоследствии к ним может добавиться еще и нанесение телесных повреждений, а это до 5-ти лет заключения. Процедуру лишения родительских прав тоже начали. И это, рассказывают в милиции, женщину даже позабавило. Она призналась, что и сама хотела отказаться от ребенка, потому что сын ее раздражает и очень дорого обходится.