Аналитики прогнозируют летом избыточное предложение сахара и гречки

А это примерно на 400 тысяч превышает спрос внутри страны. Что касается гречневой крупы, то ожидается, что ее предложение на рынке достигнет 274 тысяч тонн, что более чем на 60 тыс. тонн превышает внутреннее потребление. Поэтому производителям этой продукции необходимо усилить поиск внешних рынков сбыта. Об этом сообщил аналитик аграрных рынков Руслан Швец.

«К окончанию текущего маркетингового года остатки сахара в Украине составят около 1 миллиона тонн. При этом внутреннее потребление − 1,8 миллиона тонн. А площади, засеянные сахарной свеклой, позволят получить урожай в среднем 1,3 миллиона тонн. Поэтому предложение сахара на рынке составит около 2,4 миллиона тонн. То есть, мы видим, что получим еще примерно 400 тыс. тонн сахара запаса», − отметил Руслан Швец.

Также эксперт добавил, что подобная ситуация ожидается и с гречкой. В частности, он сообщил, что, по прогнозам, предложение на рынке гречки в этом году составит 274 тыс. тонн. В то время как внутренняя потребность в потреблении этой крупы составляет 210 тысяч тонн. Следовательно, в запасе останется еще более 60 тысяч тонн гречки.

«Поэтому потребителям не о чем волноваться. Думать нужно о том, как создать максимально комфортные условия для аграриев, чтобы они могли этот продукт реализовать. Нужно искать новые рынки сбыта», − подчеркнул эксперт.

Напомним, Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк неоднократно отмечал, что Министерство также работает над поиском новых внешних рынков сбыта готовой продукции отечественного АПК, в частности, сахара и гречки.