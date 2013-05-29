Еврокомиссар говорит, что Украина сама должна определиться, что делать с ГТС

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле считает, что Украина сама должна решить, как содержать газотранспортную систему.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил 28 мая на сессии Парламентской Ассамблеи Евро-НЕСТ (ЕС – страны “Восточного партнерства”) в Брюсселе.

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“Что касается газотранспортной системы, наше предложение очень хорошо известно. Предложение - принимать участие в трехстороннем или многостороннем проекте для поддержки и улучшения этой системы”, - сказал комиссар.

“И это Украине выбрать лучший путь для того, чтобы сохранить эту систему действующей”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине создать двусторонний консорциум по управлению газотранспортной системой. При этом Брюссель выступил с предложением создать трехсторонний консорциум, чтобы лучше были учтены интересов не только поставщиков и транзитеров газа, но и потребителей.