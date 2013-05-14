Прасолов объяснил, что нужно для улучшения условий работы инвесторов

Такое мнение высказал Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, комментируя работу первого заседания Комиссии по вопросам инвестиционного сотрудничества и защиты прав инвесторов, которое состоялось 14 мая в Москве.

«Основная задача - решать проблемы связанные с работой инвесторов и вырабатывать общие подходы для того, чтобы инвесторам было комфортно работать в наших странах. В работе приняли участие представители Центробанка, различных министерств и ведомств, крупных компаний и банков. В ходе заседания определили круг вопросов, которые мы должны совместно решать», - сказал Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

Украина последовательно выступает за улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для увеличения притока инвестиций в экономику, разработке и реализации совместных инфраструктурных и высокотехнологичных инвестиционных проектов, отметил Игорь Прасолов.