Сегодня Злата Огневич выступит в полуфинале Евровидения 2013

Сегодня состоится первый полуфинал 58-ого международного конкурса Евровидение 2013. Украину на конкурсе с песней Gravity представит Злата Огневич (конкурсный номер 7). Наша соотечественница произвела фурор на нынешнем конкурсе уже на подготовительном этапе. Ее песню, название которой совпадает с символом Евровидения 2013, высоко оценили эксперты и зрители еще в ходе вчерашней генеральной репетиции;

Номер нашей соотечественницы, автором которого является известный украинский режиссер Максим Литвинов, будет представлен в стиле фэнтези. По словам Огневич, главная задача — погрузить телезрителей в атмосферу сказки. Вместе с ней на сцене будут четыре бэк-вокалиста, среди них знаменитый Кливленд Уоткисс. В частности, он был признан одним из самых выдающихся мировых джазовых исполнителей газетой The Guardian, газета Daily Telegraph назвала его легендой джаза. Шестым сценическим персонажем станет украинец Игорь Вовковинский — современный герой-великан ростом 2 м. 35 см вынесет певицу на сцену.

Для Украины вероятная победа нашей певицы, как, впрочем, вхождение в тройку призеров конкурса, имеет важное символическое значение как в контексте евроинтеграции, так и с точки зрения экономики. «Если Огневич завоюет «золото», проведение следующего песенного конкурса в Украине позволит привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры: в отели, в концертные залы, транспорт, дороги и т.д.», - считают в правительстве.

Телезрители смогут увидеть и номер Златы, и весь конкурс в прямом эфире Первого Национального в 22:00. А 16 и 18 мая телеканал покажет второй полуфинал и финал Евровидения 2013.

Биографическая справка

Злата Огневич, настоящее имя которой Инна Леонидовна Бордюг, родилась в Мурманске в семье военного хирурга и педагога, но впоследствии семья будущей певицы переехала в Судак.

Там девушка и начала занималась вокалом, потом переехала в столицу, где устроилась ведущей на радио и поступила училище имени Глиера, параллельно будучи солисткой ансамбля Вооруженных Сил Украины. До нынешнего триумфа на отборочном туре «Евровидения» Огневич дважды «штурмовала» национальный этап песенного конкурса - в 2010 и 2011 годах, войдя в ТОР-5 участников