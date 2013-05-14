В зонах наблюдения АЭС планируется построить 528 объектов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, об этом проинформировал глава Минрегиона Геннадий Темник.

Также программа предусматривает обеспечение населения средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

По словам министра, бюджет мероприятий составляет 357 млн грн, из которых 178,5 млн грн - средства госбюджета, еще 178,5 млн грн предусмотрено программой на 2014 год.

Справка УНИАН. В 2012 году в 30-километровой зоне расположения 4 действующих атомных электростанций было проведено строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на 515 объектах (социальная сфера - 240, жилые - 98, коммунальная инфраструктура - 57, автомобильные дороги - 102, другие объекты инфраструктуры, благоустройство, берегоукрепление и т.д. - 10).