Названы города с наибольшим числом миллиардеров

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного WealthInsight, передает Лента.ру.

Первое место в рейтинге досталось Нью-Йорку. В городе проживает 70 миллиардеров. В рейтинге отмечается, что в первую очередь речь идет о Манхеттене. В первую пятерку рейтинга также вошли Лондон (54 миллиардера), Гонконг (40 человек) и Пекин (29).

Имена миллиардеров, проживающих в Москве, не называются. По данным журнала CEO, в России насчитывается 131 долларовый миллиардер. Таким образом, более половины из них проживают в столице.

При этом в рейтинг 20 крупнейших по числу мультимиллионеров городов Москва не вошла. Под мультимиллионерами WealthInsight понимает людей с состоянием более 30 миллионов долларов. Первое место в таком рейтинге занял Лондон, в котором проживает 4224 мультимиллионера. Второе место досталось Токио (3525), третье — Сингапуру (3154). На четвертом месте оказался Нью-Йорк, в котором проживает 2929 богачей, а на пятом — Рим (945 мультимиллионеров).