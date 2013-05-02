В мясе днепропетровских супермаркетов нашли кишечную палочку

15:52, 02 мая 2013
Общество
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В Днепропетровске в супермаркетах известной торговой сети, обнаружили кишечную палочку.

Фарш оказался зараженным кишечной палочкой / Фото: uainfo.org

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки было выявлено, что в магазинах Кировского района говяжий фарш и куриные окорока не соответствуют санитарным требованиям. К тому же фарш оказался заражен кишечной палочкой.

Проверили также и поставщика продукции, однако нарушений не нашли. Прокуратура сделала вывод, что опасным мясо стало непосредственно в супермаркете, сообщает ТСН.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Прокуратура Кировского района открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

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