В мясе днепропетровских супермаркетов нашли кишечную палочку

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки было выявлено, что в магазинах Кировского района говяжий фарш и куриные окорока не соответствуют санитарным требованиям. К тому же фарш оказался заражен кишечной палочкой.

Проверили также и поставщика продукции, однако нарушений не нашли. Прокуратура сделала вывод, что опасным мясо стало непосредственно в супермаркете, сообщает ТСН.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Прокуратура Кировского района открыла уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".