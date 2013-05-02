В пятницу в Украине +26

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 3 мая будет переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях кратковременные грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на Южном побережье Крыма до 18°, в северных областях 4-9°; днем 21-26°, на юге местами до 28°.

В Киевской области без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 21-26°.

В столице без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 23-25°.