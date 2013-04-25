ОПОРА выиграла у милиции суд о "хакерской атаке"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОПОРЫ.

Расследование по поводу хакерской атаки должно быть продолжено, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в день парламентских выборов 28 октября 2012 года вследствие хакерских атак вышли из строя сайты oporaua.org, map.oporaua.org и хостинг сохранения сети. DDoS-атака осуществлялась из-за пределов Украины, в частности из Китая и Кореи. Проанализировав ip-адреса компьютеров, которые осуществляли нападение, было выялено, что нападение осуществляли свыше 3 тыс. машин. Из-за DDos атаку хостинга ОПОРА перенесла обнародование быстрого статистического подсчета голосов.

После этого было начато уголовное производство.

В конце марта ОПОРА получила в письме постановление о закрытии уголовного производства, датированное 22 января, в котором старший следователь Печерского РУ ГУ МВД Украины постановил закрыть уголовное производств, аргументировав это тем, что не установлено причинение существенного вреда ОПОРЕ, а также не подтвержден факт осуществления хакерской атаки.