Три милиционера обвиняются в пытках

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, трое сотрудников милиции обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК Украины – «Пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц), ч. 2,3 ст. 365 УК Украины – «Превышение власти или служебных полномочий, сопровождавшееся насилием и повлекшее тяжкие последствия» и ч.2 ст.162 УК Украины – Незаконное проникновение в жилье, совершенное должностным лицом с применением насилия».

Основанием для открытия криминального производства в отношении сотрудников уголовного розыска, по данным прокуратуры стали события 18 января, когда в районную больницу с разрывом селезенки поступил 28-летний житель Вольнянского района, который сообщил медперсоналу о том, что был избит сотрудниками милиции.

«Прокурор района направил в больницу следователя и процессуального прокурора. Произошедшее было внесено в ЕРДР и уже 24 января суд арестовал 3 сотрудников сектора уголовного розыска, подозреваемых в совершении преступлений. В ходе допросов потерпевших и свидетелей было установлено, что от рук данных милиционеров пострадал не только госпитализированный мужчина, но и его родственник», - рассказали в прокуратуре.