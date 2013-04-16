Топ-5 самых дорогих квартир в Донецке

По данным портала, за 900 тыс. долл. продается 5-комнатная квартира на ул. Маяковского площадью 220 кв. м с дизайнерским ремонтом.

На втором месте пятерки самых дорогих квартир Донецка - двухуровневая квартира на пр. 25-летия РККА стоимостью 800 тыс. долл. Квартира находится в доме клубного типа с закрытой охраняемой территорией.

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Третью позицию занимает 2-уровневая квартира в пер. Орешкова за 800 тыс. долл. В шестикомнатной квартире общей площадью 253 кв. м установлен камин на дровах, а также есть сауна.

На четвертом месте находится пентхаус в пер. Орешкова стоимостью 750 тыс. долл. Общая площадь 4-комнатной квартиры с двумя санузлами, гардеробной, сауной и зимним садом, составляет 200 кв.м. В стоимость также входит гараж во дворе на три автомобиля.

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Замыкает пятерку пентхаус на ул. Постышева за 700 тыс. долл. Площадь квартиры составляет 219 кв. м. В ней три санузла, балкон, сделан дизайнерский ремонт. Цена включает паркоместо в подземном паркинге дома.