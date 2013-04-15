Киевлянам завтра начнут отключать отопление

В Киеве с завтрашнего дня начнут отключать подачу тепла в жилые дома в связи с завершением отопительного сезона в городе.

Об этом УНИАН сообщили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что согласно прогнозам, продолжать отопительный сезон в Киеве нет необходимости, поскольку к середине апреля в городе и области установится достаточно высокая температура воздуха.

«Для Киева отопительный сезон заканчивается в середине апреля, то есть приблизительно 15 апреля. Исходя из прогноза погоды, который мы можем составить сегодня, в период с 12 по 17 апреля температура воздуха будет превышать плюс 8 градусов, потому у Киевской городской администрации будут все основания, чтобы начать период отключения от отопления практически по всему городу», - сказал тогда Н.Кульбида.

В то же время за несколько дней до этого заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института Вазира Мартазинова предупреждала о существенном похолодании в середине апреля, и выразила мнение о необходимости продолжения отопительного сезона.

5 апреля директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий в комментарии УНИАН сообщил, что отопительный сезон в Киеве при необходимости будет продлен.

Отопительный сезон в Киеве начался 15 октября, и должен был завершиться 15 апреля.