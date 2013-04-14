Одесситам отключили отопление

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Одесского городского совета.

Согласно сообщению, соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Алексей Костусев. Сезон завершен в соответствии со строительными нормами и правилами «Строительная климатология и геофизика».

Руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, необходимо обеспечить отключение данных систем.

Коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы», руководителям предприятий иной формы собственности, а также руководителям предприятий, на балансе которых находятся системы центрального отопления и системы горячего водоснабжения, поручено начать выполнение плановых ремонтов теплотрасс и систем центрального отопления.