Птичий грипп унес жизни уже 10 китайцев

Число жертв птичьего гриппа H7N9, впервые выявленного у человека в конце марта, выросло в Китае за последние сутки до 11 - скончался еще один житель Шанхая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный комитет здравоохранения и планирования рождаемости.

Ранее сообщалось о 10 жертвах вируса H7N9, из которых шесть человек умерли в Шанхае, двое - в провинции Чжэцзян, один - в провинции Цзянсу и еще один - в провинции Аньхой.

Госкомитет также сообщил сегодня о пяти новых случаях заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 - два заболевших в Шанхае и три в провинции Чжэцзян.

Таким образом, по состоянию на вечер пятницы всего в Китае выявлены 43 заболевших, пока все случаи локализованы на востоке страны: 20 человек заболели в Шанхае, 12 - в провинции Цзянсу, девять - в провинции Чжэцзян и два - в провинции Аньхой.

Случаев передачи вируса от человека к человеку пока не выявлено. Также не выявлено эпидемиологической связи между всеми случаями заболеваний. Нет сообщений и о случаях массового заболевания гриппом H7N9 домашней птицы.