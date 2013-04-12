Amnesty International: пытки в милиции пока будут продолжаться

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель директора программы Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Давид Диаз Жожекс.

«Amnesty International рекомендует украинским властям, используя новый УПК, создать независимый и наделенный ресурсами орган для расследования всех заявлений о нарушении прав человека сотрудниками правоохранительных органов", - сказал Д.Жожекс.

По его словам, таким органом может стать Государственное бюро расследований, которое не будет подчиняться прокуратуре.

"Правоохранительные органы в Украине будут продолжать применять пытки до тех пор, пока они будут уверены, что это не повлечет для них серьезных последствий. Прокуратура же в свою очередь показывает год в год, что она не заинтересована создавать такие последствия. Создание же бюро расследований станет предохранителем нарушений. Такая модель не новая - она используется в странах мира и Европы, в частности", - отметил Д.Жожекс.

В то же время он сказал, что в Amnesty International вызывает обеспокоенность тот факт, что украинские власти не спешат создавать такое бюро. "Государство Украина не может заявлять, что оно активно борется с таким явлением как пытки, если количество возбужденных уголовных дел в отношении милиционеров за пытки составляет лишь 0,22 процента от общего количества заявлений", - подчеркнул Д.Жожекс.

В свою очередь координатор кампаний Amnesty International по Украине Макс Такер сообщил, что в 2012 году в органы прокуратуры Украины поступило 114474 жалоб на противозаконные действия милиции и только 1750 из них были расследованы, в результате чего возбуждено 320 уголовных дел в отношении 438 правоохранителей.