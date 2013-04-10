У Богатыревой обещают, что медиков «скорой» сокращать не будут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник отдела экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Михаил Стрельников сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения Украины.

Он опроверг заявления об увольнениях среди выездного персонала бригад скорой помощи.

«В системе скорой помощи были три абсолютно разрозненные службы - выездная консультативная медицинская помощь, медицина катастроф, скорая медицинская помощь. Они, все три, функционировали по одинаковому принципу – предоставление медицинской помощи транспортом. Совмещаются три структуры в одну. Благодаря тому, что появляется оперативно-диспетчерская служба, эти службы можно спокойно объединить под единым руководством. Имеет ли это влияние на работу медицинской скорой помощи? Никакого. Она как выполняла, так и будет выполнять свои функции. Никто работников заработной платы не будет лишать. Я не знаю массовых случаев, чтобы писали заявления об увольнении», - отметил М.Стрельников.

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Он допустил, что это может «цеплять» интересы руководства служб. «Работники как выполняли свои функции в своих объемах, так и будут выполнять. С точки зрения работающего, на бригаде ничего не происходит. А с точки зрения бюджета, оперативности управления, здесь происходят изменения. Поскольку любая централизация на уровне экстренных служб – это эффективность времени, эффективность реагирования и обязательность, контроль. Когда появляется контроль, многим это не нравится», - отметил М.Стрельников.