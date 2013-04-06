Женщине, вмешавшейся в ссору на улице, выстрелили в лицо

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, в четверг вечером в дежурную часть Ровеньковского городского отдела милиции поступило сообщение от жительницы пос. Дзержинский, г. Ровеньки (Луганская область), что на улице Труда неизвестный мужчина ранил ее 28-летнюю знакомую, проживающую на этой же улице.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники скорой медицинской помощи. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь, с диагнозом - ушиб нижнего века и проникающее роговое ранение левого глаза женщину госпитализировали в центральную городскую больницу г. Ровеньки, откуда ее вскорости перевели в Луганскую областную клиническую больницу.

Следствием установлено, женщина вмешалась в конфликт, который внезапно возник на улице между двумя мужчинами. В результате инцидента один из мужчин выстрелил в лицо потерпевшей.

Личность подозреваемого установлена, им оказался 34-летний житель поселка Новодарьевка, руководитель одного из частных предприятий г. Ровеньки. Правоохранители изъяли у него устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями, зарегистрированное на его имя.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Ведется досудебное расследование.