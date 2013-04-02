Детсады вместо масла кормили спредом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратура не называет поставщика предприятия, при этом уголовное производство начато в отношении его служебных лиц по ч.1 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УК Украины (злоупотребление служебным положением и служебный подлог).

«Частное предприятие Кривого Рога, которое занимается реализацией продуктов питания, на основании поддельных документов поставляло в дошкольные заведения города приобретенное за бюджетные средства масло сладкосливочное крестьянское «Веселинка» 72,5%, которое не отвечает нормативным документам. В продукте соединены стерины молочного и растительного жиров, что является непригодным и запрещенным для потребления детьми. Ущерб, причиненный предприятием, составляет более 100 тыс. грн», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах Кривого Рога, в детсады под видом коровьего масла поставлялся низкокачественный спред, стоимость которого в 3,5-4 раза ниже. Собеседник агентства также отметил, что поставщик продуктов в криворожские детсады был определен на тендере госзакупок.

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По информации пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, в целом по результатам прокурорских проверок по защите прав потребителей и безопасности и качеству пищевых продуктов начато 11 уголовных производств, внесено 72 представления об устранении нарушений законов. Преимущественно нарушения касаются реализации некачественной пищевой продукции, с просроченным сроком годности, продуктов сомнительного происхождения, а также тех, компонентный состав которых не отвечает указанному на этикетках и в сопроводительных документах.