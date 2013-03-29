Главного луганского свободовца посадили на 5 суток

Председателя Луганской областной организации ВО «Свобода» Артема Заику арестовали на 5 суток за участие в акции против добычи сланцевого газа в Харьковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», сегодня Изюмский горрайонный суд Харьковской области принял решение об административном аресте А.Заики сроком на 5 суток. Его обвинили в «мелком хулиганстве» – участии в сессии Изюмского райсовета, которая имела целью принять решение о разрешении компании Shell на добычу сланцевого газа.

Народный депутат Украины, уполномоченный представитель фракции ВО «Свобода» в Харьковской и Луганской области Игорь Швайка заявил, что партия обжалует решение суда об админаресте А.Заики.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года в Харьковской области община города Изюм при поддержке местной организации ВО "Свобода" заняла помещение райсовета. Таким образом, они не допустили принятия решения об отзыве предыдущего обращения к Верховной Раде Украины с просьбой запретить добычу сланцевого газа на территории Украины.

21 марта в Изюме работники милиции задержали А.Заику.