Кипрские вкладчики могут потерять до 40% своих денег

"(Списание) может быть в районе этой цифры, но я не хочу опережать события. То, что я видел, предполагает цифру в этом районе", — сказал Саррис в эфире радиостанции Би-би-си, отвечая на вопрос, может ли списание достигнуть 40%. Он отметил, что окончательное решение по ставке налога на депозиты пока не принято.

Ранее сообщалось, что налог на депозиты свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus составит около 30%. Вклады до 100 тысяч евро не пострадают, передает РИА Новости.

Министр сообщил, что ограничения на передвижение капиталов в кипрских банках могут действовать в течение нескольких недель. При этом Саррис подтвердил, что ожидает открытия банков, закрытых с 15 марта, в четверг.

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в ночь на понедельник снял угрозу дефолта Кипра, достигнув соглашения о предоставлении Никосии финансовой помощи в размере 10 миллиардов евро. По условиям соглашения, второй крупнейший банк Кипра Laiki Bank будет реструктуризован. Все депозиты до 100 тысяч евро, а также "хорошие" активы из Laiki Bank перейдут в Bank of Cyprus.