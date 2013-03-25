В Днепропетровске мужчина «заминировал» одно из городских зданий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

22 марта в Амур-Нижнеднепровский райотдел милиции поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что вроде бы собирается взорвать одно из зданий по пр. Правды.

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Правоохранители проверили помещение здания, но никаких взрывных устройств не обнаружили. Злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался неработающий житель Днепропетровска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения по данному факту зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Амур-Нижнеднепровским райотделом милиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе гражданам, уничтожении или повреждении объектов собственности). Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Амур-Нижнеднепровского района.

Указанному гражданину вручено уведомление о подозрении в совершении данного правонарушения.