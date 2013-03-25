Последствия снегопада устраняли более 22 тысяч человек

Более 22,3 тысячи человек и 5,3 тысячи единиц техники были привлечены кликвидации последствий сильных снегопадовв Украине за прошедшие сутки, помощь оказана тысячам попавших в снежный плен людей, сообщает в понедельник государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, к работам, кроме спасателей и коммунальщиков, привлечены представители МВД и Минобороны, а также вертолет Ми-8, сообщает РИА Новости.

Работы по расчистке дороги и эвакуации транспорта продолжаются в круглосуточном режиме. По состоянию на утро понедельника остается восстановить транспортное сообщение с 105 населенными пунктами в шести областях. За сутки сотрудники госслужбы Украины по ЧС в регионах оказали помощь более 3,2 тысячи граждан. Были развернуты 317 мобильных спасательных пунктов.

Впервые более чем за 100 лет, согласно данным Укргидрометеоцентра, в результате циклона на территории Украины за выходные выпала месячная норма осадков. Наиболее сложная обстановка — в Киеве и области, в городе объявили чрезвычайное положение, а понедельник — выходным днем.