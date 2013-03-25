У Попова заверяют, что проблем с хлебом не будет - заказали вдвое больше

Поставки хлеба в торговые сети Киева осуществляются в штатном режиме, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Кроме того, почти вдвое увеличен заказ на доставку хлебопродуктов. Так, если обычно столица потребляет около 300 тонн хлеба в сутки, то сегодня, 25 марта, город заказал 501 тонну.

По состоянию на 8.00 в Киев уже ввезена 271 тонна хлебопродуктов.

Так же отсутствуют перебои с поставками другой продукции в торговые заведения города.