У Попова заверяют, что проблем с хлебом не будет - заказали вдвое больше
09:16, 25 марта 2013Общество
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В КГГА заверяют, что поставки хлеба в магазины Киева осуществляются в штатном режиме
Хлеба заказали почти вдвое больше
Поставки хлеба в торговые сети Киева осуществляются в штатном режиме, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
Кроме того, почти вдвое увеличен заказ на доставку хлебопродуктов. Так, если обычно столица потребляет около 300 тонн хлеба в сутки, то сегодня, 25 марта, город заказал 501 тонну.
По состоянию на 8.00 в Киев уже ввезена 271 тонна хлебопродуктов.
Так же отсутствуют перебои с поставками другой продукции в торговые заведения города.
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