В Укргидрометцентре успокаивают: снег быстро не растает

Потепление в Украине ожидается с 30 марта.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Интер" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, - информирует Украинская правда.

Он отметил, что снег, выпавший в последние дни, "быстро не растает".

"На потепление мы рассчитываем, начиная с 30 марта. И уже в первой пятидневке апреля температура начнет более-менее существенно повышаться. Но мы не ожидаем стремительного роста температуры. Все-таки это будет медленный процесс. Кроме того, он еще будет сдерживаться наличием снежного покрова ", - сказал Кульбида.

Отвечая на вопрос, действительно ли таких снегопадов в Киеве не было больше века, как он заявлял ранее, директор Укргидрометцентра сказал: "В целом это так, если оценивать количество осадков, которое выпало за очень короткий период времени. Например, в течение 12 часов в ночь на 22 марта в Киеве выпало 41 мм осадков, что реально практически равно месячной норме осадков ".