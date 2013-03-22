В Ужгородской духовной академии УПЦ МП молятся за упокой «благодетеля Мазепы»

Как сообщает "Религия в Украине", ректор Ужгородской украинской богословской академии (УУБА) имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета имени Августина Волошина, Уполномоченный УПЦ по вопросам высшего образования и науки, профессор, архимандрит Виктор (Бедь) отслужил заупокойную литию по великому благодетелю церкви, гетману Украины Ивану Мазепе.

Событие состоялось по случаю 374-й годовщины со дня рождения Ивана Мазепы, которая приходится на 20 марта.

Участие в служении заупокойной литии приняли помощник ректора по духовно-патриотическому воспитанию иеромонах Игорь (Богдан), управляющий пресс-службой протоиерей Игорь Ковальчук и академические хористы-студенты.

Поминальный молебен был совершен возле памятника жертвам политических репрессий в городе Ужгороде, к которым участники молебна причисляют и гетмана Украины Ивана Мазепу, который был подвергнут анафеме тогдашними церковными иерерхами по политической воле московского царя Петра І.

Отмечается, что Иван Мазепа был крупным меценатом и благодетелем Киевской митрополии, борцом за сохранение государственной независимости Украины.

Что касается анафемы, то, как отмечают представители УУБА, в 1918 году, после провозглашения Украинской Народной Республики, представители украинской власти обратились к митрополиту Киевскому Антонию с просьбой в день упоминания о Полтавской битве отслужить панихиду по гетману Украины Ивану Мазепе. Митрополитом Антонием была отправлена тогдашнему Патриарху Московскому и всей России Тихону телеграмма с просьбой отменить анафему (без чего поминальную службу отправлять было невозможно) как таковую, которая была наложена из политических соображений. От Предстоятеля Российской православной церкви поступил ответ, что на основании решений Поместного Собора Российской православной церкви 1917—1918 годов, который осудил практику наложения церковных наказаний за политические провинности, анафему на опального гетмана также следует считать отмененной. Дано решение Поместного Собора РПЦ предоставило каноническое право Киевскому митрополиту Антонию благословить служение панихиды по гетману Украины Ивану Мазепе, которую совершил его викарий епископ Назарий.

По мнению профессора, архимандрита Виктора, анафема в отношении Ивана Мазепы, "даже в случае ее объявления, не действует с момента ее вынесения, поскольку была осуществлена вопреки церковным канонам - из политических соображений, без соблюдения соборности всей полноты церкви и под давлением политическим московского царя-императора Петра І. Соответсвенно в таких условиях даже постановка вопроса о ее снятии, с канонической точки зрения, не подлежит рассмотрению".

При этом, как отмечает профессор, ни "в каких церковных архивах Российской православной церкви и Украинской православной церкви, как и в государственных архивах Украины и Российской Федерации, прежних Российской империи, Союза Советских Социалистических Республик и Украинской Советской Социалистической Республики нет каких-либо оригиналов материалов дела в отношении анафемировання Гетмана Украины Ивана Мазепы, что свидетельствует о том, что даже формально-документальное оформление так называемой анафемы не существовало и не существует".

Но даже если у кого-то и возникают сомнения относительно наложения или неналожения анафемы на Ивана Мазепу, по словам архимандрита Виктора, "они не влекут за собой никаких канонических последствий, поскольку решением Поместного Собора РПЦ 1917 – 1918 гг. все анафемы, которые были объявлены по политическим причинам, является отмененными".